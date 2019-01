Genova, semafori di nuovo in tilt alla Foce

Genova – Ancora semafori in tilt nella zona della Foce. Anche questa mattina gli automobilisti di passaggio nella zona di via Diaz e via Barabino si sono ritrovati alle prese con semafori lampeggianti e nessuna indicazione sulle precedenze agli incroci.

Condizioni di caos facilmente intuibili anche se i tecnici di Aster si sono attivati alle prime richieste di intervento, per sistemare la situazione come già avvenuto nella mattinata di ieri.

Resta da capire cosa abbia provocato il blocco di ieri e quello di questa mattina. Per cercare di evitare che analoghi disagi si presentino anche domani e dopo.