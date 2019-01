Arriva il grande freddo, a Genova caloriferi accesi 18 ore al giorno

Genova – Una corrente artica sta interessando la Liguria e gran parte del nord e centro Italia con temperature in picchiata e su valori decisamente invernali. In ragione di queste condizioni particolari e del freddo che ancora si registrerà nei prossimi giorni, il Sindaco di Genova ha emesso un’ ordinanza con la quale si autorizza l’accensione degli impianti di riscaldamento per 18 ore al giorno.

“In considerazione delle avverse condizioni climatiche – è scritto nella nota diffusa da Palazzo Tursi – per garantire una temperatura confortevole all’ interno delle abitazioni, è stata emessa un’ordinanza del sindaco che modifica l’orario di funzionamento degli impianti termici.

Dal 22 gennaio e fino al 4 febbraio, sarà possibile tenere accesi gli impianti degli edifici situati all’ interno del territorio comunale per un totale di 18 ore giornaliere a regime normale (temperature negli ambienti: 20° con 2° di tolleranza) e 6 ore a regime attenuato (temperature negli ambienti: 16° con 2° di tolleranza)”.

Il periodo di accensione a “maggior potenza” passa quindi dalle attuali 12 ore a 18 ore, permettendo un più agevole raggiungimento e mantenimento di temperature adeguate.