Genova – Disagi questa mattina sulla rete autostradale genovese.

Sull’autostrada A7, in direzione del capoluogo ligure, un mezzo pesante è rimasto fermo in mezzo alla carreggiata per avaria.

Il guasto ha provocato code e rallentamenti. Sul posto stanno operando i tecnici di Autostrade per l’Italia, impegnati a spostare il tir.

Code e rallentamenti sono segnalati anche sulla A10 in uscita al casello di Genova Aeroporto.