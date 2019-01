Genova, Casa della Salute apre anche a Multedo

Genova – La Casa della Salute apre un centro anche a Multedo. Dopo le sedi di Busalla, Genova Quarto, Albenga ed Alessandria raddoppia la presenza di Casa della Salute a Genova, aprendo anche nel ponente della Città.

Si tratta di una rete di poliambulatori specialistici privati nata per rispondere ai bisogni sanitari dei cittadini e proporre prestazioni sanitarie di alto livello a tariffe accessibili, in alcuni casi ad 1 Euro in meno del ticket pubblico.

Da quest’oggi, quindi, una nuova struttura a Genova Multedo in Via Multedo di Pegli 2C con attività di Diagnostica per Immagini con Risonanza Magnetica ad Alto Campo, Visite Specialistiche, Punto Prelievi, Odontoiatria a cura di Denti e Salute, Fisioterapia e Rieducazione Funzionale a cura di Riattiva.

“Un intervento su un fabbricato di archeologia industriale che abbina cultura e sanità. 2.200 metri quadri suddivisi in tre piani con tecnologie all’avanguardia, situati nelle famose ex Fonderie di Multedo, restituendo alla città lo splendore di un edificio storico Genovese – dichiara l’Amministratore Unico di Casa della Salute Marco Fertonani – Dopo il successo di Quarto, abbiamo voluto coprire anche il ponente della Città di Genova, aumentando la copertura del territorio genovese e i servizi, mantenendo, però, gli stessi prezzi. In questi anni abbiamo raggiunto tanti traguardi, ma quello che mi dà più soddisfazione è aver superato il numero 100 in termini di dipendenti.”

Casa della Salute è presente a Genova con due strutture operative:

• GENOVA QUARTO in Corso Europa 1075 dal Novembre 2016

• GENOVA MULTEDO in Via Multedo di Pegli 2C da Gennaio 2019.