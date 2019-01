Meteo Liguria, Ancora freddo intenso e possibili nevicate nella giornata di domani

Una massa d’aria fredda di origine artica sta arrivando sulle regioni del Nord Italia portando temperature molto basse e predisponendo le condizioni adatte a possibili nevicate, anche a bassa quota, previste per mercoledì per il passaggio di una perturbazione di origine atlantica.

Queste le previsioni Meteo di Limet Liguria per oggi e per le prossime ore:

Previsioni per martedì 22 gennaio 2019

Al mattino nubi medio alte copriranno il cielo sul Levante, mentre sul centro-ponente si avranno maggiori schiarite. Nel corso del pomeriggio aumento generale della nuvolosità. Non si escludono locali piovaschi sullo Spezzino e deboli nevicate tra la Val d’Aveto e la Val di Vara a Levante, e sulle Alpi Liguri in serata a ponente.

Venti: tesi o a tratti forti da nord con raffiche fino a 60 km/h soprattutto sui crinali e negli sbocchi vallivi.

Mari: Stirato sotto costa. Mosso al largo.

Temperature: Stazionarie.

Costa min: +4/+9°C, max: +7/+13°

Interno min: -3°/+4°C, max: +2/+7°C

Previsioni per mercoledì 23 gennaio 2019

Venti forti fino a burrasca forte da nord nella seconda parte della giornata. Nevicate moderate (fino a 20 cm) nell’interno Savonese. Accumuli deboli nei quartieri periferici di Genova e Savona. Possibili nevicate anche sulla costa, in particolare a Genova e Savona.

Giornata perturbata: dalle prime ore del mattino precipitazioni sparse, con quota neve in calo nel corso della giornata. Possibili precipitazioni moderate o a tratti forti tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Possibili nevicate anche a bassa quota come da avviso anche se l’evoluzione è ancora da definire nel dettaglio.

Venti: al mattino forti da nord sul settore centrale, da sud-est a Levante. Nel corso del pomeriggio ulteriore rinforzo della Tramontana.

Mari: mosso sotto costa, molto mosso o agitato al largo.

Temperature: in forte calo ovunque.

Tendenza per giovedì 24 gennaio 2019

Deboli nevicate sui versanti padani e sull’Appennino.

Ancora possibili deboli nevicate nell’interno. Sulla costa qualche schiarita in più anche se non si possono escludere locali sgocciolii.