Sciopero dei vigili il 3 febbraio, a rischio la Fiera di Sant’Agata e Genoa-Sassuolo

Genova – Nuovo sciopero della polizia locale e fiera di Sant’Agata “a rischio” insieme al pericolo caos per la partita Genova – Sassuolo allo stadio Luigi Ferraris di Marassi.

Rischia di trasformarsi in una domenica da dimenticare quella del 3 febbraio prossimo a causa dell’agitazione del personale della polizia locale. Il braccio di ferro tra i sindacati di categoria e il Comune di Genova prosegue senza tregua e dopo lo sciopero che ha mandato in tilt la città la settimana scorsa, l’incubo potrebbe materializzarsi ancora con lo sciopero di domenica 3 febbraio quando a San Fruttuoso si terrà la tradizionale Fiera di Sant’Agata e a Marassi si giocherà l’incontro tra il Genoa e il Sassuolo.

Ad annunciare la decisione di incrociare le braccia per protesta il sindacato Diccap Sulpl che aveva “firmato” anche lo scorso stato di agitazione riuscendo a far astenere dal lavoro la quasi totalità degli agenti.

I cantunè non lavoreranno per l’intera giornata e salteranno quindi i controlli nella zona tra Terralba e piazza Giusti a San Fruttuoso e attorno allo stadio Luigi Ferraris per la partita.

Eventi di massima attenzione e dove è fondamentale la presenza di persone in divisa per mantenere il traffico nella norma e per controllare eventuali emergenze.

Non è ancora arrivata la “risposta” del Comune che potrebbe decidere di chiedere al Prefetto la “precettazione” ma è evidente che il braccio di ferro tra polizia locale e pubblica amministrazione sta vivendo i suoi momenti più “roventi” e che se non ci sarà una svolta nelle trattative si rischia davvero il caos sulle strade.