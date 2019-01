Taggia, anziana uccisa a colpi di accetta dal fratello: mistero sul movente

Arma di Taggia (Imperia) – E’ stata uccisa dal fratello l’anziana ritrovata senza vita ieri mattina nella sua abitazione in via Borghi, ad Arma di Taggia, in provincia di Imperia.

La vittima, Palma Agostino, 71 anni, è stata trovata in una pozza di sangue nella sua camera da letto, colpita con diversi colpi di accetta.

A far scattare l’allarme sono state le telefonate a vuoto da parte della cognata della vittima, la moglie di un altro fratello.

I tre, infatti, dovevano andare in campagna insieme ma non ricevendo risposte da parte di Palma, hanno deciso di andare a trovarla a casa.

Quando hanno suonato alla porta, ad accoglierli c’era Enzo, il fratello 62enne. Arrivati alle soglie della porta della camera la terribile scoperta con la donna in una pozza di sangue.

Immediata la chiamata ai Carabinieri e il fermo del fratello Enzo, sentito per tutto il giorno.

Ancora ingoto il movente dell’omicidio. Secondo quanto raccontato da alcuni vicini, i due nelle ultime settimane avrebbero avuto diversi scontri forse originati dalla difficoltà nella convivenza.

Era stato proprio Enzo, alcuni anni fa, a chiedere a Palma, residente a Catania, di trasferirsi da lui e sistemarsi vicino agli altri fratelli.