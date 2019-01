Vigili del Fuoco di La Spezia salvano un jack russel precipitato in un dirupo

La Spezia – Si è allontanato da casa per un giretto ma è scivolato in un dirupo senza riuscire a risalire. Avventura notturna per Lampo,un piccolo Jack Russell. Il cane si era allontanato nel pomeriggio: i padroni lo hanno cercato per tutto l’abitato ed i dintorni di Carnea,dove sono residenti.

Soltanto a notte inoltrata hanno individuato il cagnolino,in fondo ad un dirupo profondo una ventina di metri.

I Vigili del Fuoco di La Spezia sono prontamente intervenuti con la squadra SAF ( speleo alpino fluviale); utilizzando alcune tecniche di derivazione alpinistica si sono calati nel dirupo .

Una volta recuperato e messo in sicurezza, il cane è stato riconsegnato ai proprietari.

(foto Vigili del Fuoco)