“Ciao Cuore” di Riccardo Sinigallia è il miglior disco del 2018

Genova – Il Forum del Giornalismo musicale ha decretato il miglior album dell’anno appena concluso: si tratta di “Ciao Cuore” di Riccardo Sinigallia. La decisione è stata presa dai 120 giornalisti che hanno votato per il “Top 2018“, un vero e proprio referendum sui migliori album pubblicati nel 2018, coordinati da Enrico Deregibus.

Nella sua categoria, Riccardo Sinigallia ha ottenuto 36 voti, superando così con discreto distacco gli altri artisti arrivati in finale: Motta, Zen Circus (entrambi in gara al prossimo Festival di Sanremo), Cosmo e Salmo. Una bella soddisfazione per il musicista romano, che durante la sua carriera ha contribuito a portare il gruppo dei Tiromancino al successo, dedicandosi poi alla carriera solista e alla produzione di svariati album di grande successo, da Motta a Coez, da Niccolò Fabi a Luca Carboni.

Premiato anche Giuseppe Anastasi nella categoria opere prime, con il suo album d’esordio “Canzoni ravvicinate del vecchio tipo“. A contendersi il titolo, oltre al vincitore, c’erano i Maneskin, Dunk, Paola Rossato e Generic Animal.

Le scelte sono state compiute da giurati provenienti da tutta Italia e di tutte le età, che collaborano con testate e webzine musicali, televisioni e radio.

Il Forum del giornalismo musicale, ideato da Giordano Sangiorgi e diretto da Enrico Deregibus, è giunto alla sua terza edizione, coinvolgendo oltre 250 giornalisti.