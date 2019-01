Emergenza Neve a Genova, 44 linee di AMT bloccate

Genova – Oltre 40 linee sulle 118 totali, bloccate dalla neve nelle ore più “calde” dell’emergenza neve. E’ sconfortante il bilancio della giornata di allerta neve, abbondantemente prevista ed annunciata, per il trasporto pubblico locale.

Alle 21 di oggi, con la nevicata ormai terminata, le linee 38, 59, 89, 160 e 375 risultano ancora bloccate secondo le informazioni diffuse da AMT con una nota.

AMT comunica inoltre che “la procedura di Emergenza Neve prevede che, fintanto che il manto stradale lo consente, i veicoli circolino con le sole gomme da neve. L’uso delle catene è previsto, ovviamente, solo all’intensificarsi della nevicata con presenza significativa di neve sulle strade.

Pertanto, nel momento in cui si è intensificata la nevicata, applicando quanto previsto dalla procedura, AMT ha disposto un rientro in rimessa dei veicoli per i quali il programma di servizio rendeva necessario montare le catene. Al termine di questa fase risultavano dotati di catene circa 110 mezzi. Consentendo ad AMT di svolgere gran parte del servizio previsto”.

“Nonostante questo – prosegue la nota – alcuni mezzi AMT hanno dovuto fermarsi, anche per ragioni di sicurezza. Diverse linee non hanno potuto essere servite in tutto o in parte anche a causa di mezzi privati fermi lungo il loro percorso: nello specifico le linee 15, 16, 17, 42, 65, 355, 375 e 377.

Nel momento più critico, su 118 linee bus ne sono rimaste bloccate 44; il 70 per cento è comunque rimasto in funzione, grazie anche alle attività di riordino gestite dal Centro Operativo.

Sono rimasti attivi e in funzione la metropolitana, le funicolari del Righi e Sant’Anna, la ferrovia a cremagliera di Granarolo, la ferrovia Genova Casella e tutti gli ascensori pubblici.

AMT, per fornire un miglior servizio ai cittadini, ha deciso di tenere aperte per tutta la notte le funicolari Zecca Righi, Sant’Anna e la cremagliera Principe Granarolo con corse circa ogni 30 minuti.

La metropolitana effettuerà servizio tutta la notte, dalle 24.00 alle 5.00, con corse ogni 15 minuti.

Il collegamento tra Principe e Brin, con la linea notturna bus N3, verrà effettuato transitando in direzione monte per via Perlasca e in direzione mare per via 30 giugno.