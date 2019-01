Fiocchi di neve sulle alture di Genova

Genova – Monte Fasce imbiancato, zona del Righi con prime spruzzate di neve e alture della città alle prese con i primi fiocchi. La neve sta arrivando a Genova e dall’entroterra, dove nevica già dalla scorsa notte, la zona interessata alle precipitazioni nevose si sposta verso la costa.

Nevischio nella zona di Borgoratti e di San Fruttuoso alta, di Castelletto e Marassi alta.

Al momento non si segnalano problemi ma se la neve dovesse iniziare a fermarsi scatterebbe la vera emergenza.

Ricordiamo che lo stato di allerta gialla per neve resta in vigore sino alle 23.59 di oggi e che le previsioni danno i fenomeno nevosi in aumento nel pomeriggio/sera