Mattarella a Genova per ricordare Guido Rossa e la lotta alle Brigate Rosse

Genova – Tutto pronto, alle Acciaierie di Cornigliano, per la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che arriverà attorno alle 11,30 per commemorare la morte di Guido Rossa, il sindacalista ucciso dalle Brigate Rosse per la sua attività in fabbrica contro la violenza dei terroristi. A 40 anni dal barbaro omicidio di Rossa, Mattarella ricorderà la figura del sindacalista che si oppose al terrorismo pagando con la vita.

Il presidente della Repubblica dovrebbe arrivare poco prima delle 11 all’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova per poi muovere con il corteo presidenziale sino allo stabilimento delle Acciaierie di Cornigliano dove si terrà la cerimonia nello stesso padiglione che ospitò la visita di Papa Francesco.

Prima della cerimonia Mattarella incontrerà in forma privata i familiari di Rossa e parteciperà alla deposizione di una corona di fiori nel luogo dedicato al ricordo del sindacalista ucciso dalle BR all’interno della fabbrica.

Terminata la cerimonia pubblica, il presidente Mattarella tornerà a Roma in aereo.