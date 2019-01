Neve a Genova, a Marassi precipita un albero davanti ad una scuola elementare

Genova – C’è anche un albero caduto a terra davanti ad una scuola per il peso della neve nel bilancio dei “disastri” provocati oggi dall’abbondante quanto prevista nevicata che si è abbattuta sulla città.

Nel pomeriggio un grosso pino marittimo è caduto sotto il peso della neve caduta abbondante in viale Bracelli, sulle alture di Marassi.

Lo schianto, improvviso, non ha fortunamente coinvolto nessun passante e tantomeno i tanti studenti che ogni giorno percorrono la strada per andare e tornare dalla scuola Fanciulli.

Nel punto della caduta dell’albero ci sono anche dei giardinetti ed una fermata dell’autobus.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tagliato il grosso albero a pezzi e lo hanno poi rimosso.

Molte le proteste dei residenti della zona che lamentano la mancanza di manutenzione degli alberi.

Una caduta come quella avvenuta, che solo per un caso fortunato non ha investito un passante, in auto o a piedi, poteva essere evitata con semplici analisi della stabilità dell’albero che vengono compiute con attrezzature in uso a chi fa manutenzione del verde.

La macchina esegue una valutazione della chioma e “suggerisce” come si può intervenire con una potatura che rimette “a posto” l’albero limitando comunque la possibilità di crolli.

I residenti (e molti genovesi) si domandano quando sono stati fatti gli ultimi rilievi di questo genere sugli alberi, almeno in prossimità delle scuole.