Neve a Genova, disagi sulle alture per autobus e auto bloccate

Genova – Auto senza catene che si bloccano sulle salite e autobus in difficoltà per raggiungere le alture della città dove ormai nevica abbondantemente da più di un’ora.

Disagi per la nevicata che si sta abbattendo sulla città di Genova da mezzogiorno e che sta provocando problemi sopratutto sulle alture dove la neve ha ormai attecchito imbiancando prima le aree verdi e poi le strade.

Disagi vengono segnalati in zona Lagaccio per il 35 che ha problemi nella zona del ponte ma difficoltà vengono segnalate un pò in tutte le alture cittadine, dal Cep di Prà a Castelletto, da Coronata a Marassi alta, Quezzi, Lagaccio, San Teodoro e alture di San Fruttuoso.

Anche nella zona di Brignole, in pieno centro cittadino, dove un mezzo doppio di AMT si è bloccato a causa del nevischio nella zona del cantiere per il Bisagno.

Autobus bloccati anche in via Serra dove due mezzi senza catene si sono dovuti fermare. Il traffico procede su una sola corsia.

I fiocchi sono diventati via via più abbondanti rallentando e infine bloccando il traffico.

Perplessità per la mancanza di mezzi spazzaneve e spargisale per le vie cittadine, specie nelle alture. In molto hanno notato una netta differenza tra le passate nevicate, affrontate con abbondanza di mezzi e di uomini, con fermate dei bus “salate” e passaggi ripetuti di spargisale e spazzaneve e le difficoltà innegabili che si stanno vivendo oggi.