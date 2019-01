Omar Pedrini in tour con “Timoria – Viaggio senza vento (e dintorni)”

Genova – In occasione del 25esimo anniversario di “Viaggio Senza Vento“, album di maggior successo dei Timoria, Omar Pedrini porterà in giro per l’Italia il tour “Timoria – Viaggio Senza Vento (e dintorni)”.

La prima tappa sarà il New Age di Roncade, Treviso, il prossimo 22 febbraio, per poi proseguire il giorno dopo alla Latteria Molloy di Brescia, toccando il 16 marzo il Bloom di Mezzago, il 6 aprile il Vinitaly di Bardolino e il 3 maggio il Teatro Filodrammatico di Treviglio.

Il desiderio di riportare sui palchi “Viaggio Senza Vento” è nato in Omar dopo aver ricevuto grandi manifestazioni d’affetto in occasione dell’uscita dell’edizione celebrativa per il 25esimo anniversario del disco, uscita lo scorso 26 ottobre. Dopo aver escluso la possibilità di una reunion del gruppo, sarà compito del capitano della nave Omar Pedrini a far rivivere live i brani contenuti nell’album, da Sangue Impazzito a Senza Vento, da Il Guardiano dei Cani a La cura giusta.

“Ho deciso, pur pieno di incognite, che porterò ‘Viaggio Senza Vento’ in tour prestissimo, perché lo merita quel lavoro e lo meritano i fan dello zoccolo duro, le nuove generazioni, gli amici di Omar, quelli che ‘Rivolevamo i Timoria’, quelli che mi hanno scoperto da solista e non hanno mai conosciuto i Timoria – afferma Omar Pedrini, che aggiunge: – Il guerriero è vivo ed è tornato. Lo farò solo per alcuni mesi. Ma è il momento di fare i conti con quel passato e sono pronto! Mi sono rimesso con gioia a ‘fare il chitarrista’, in sala prove con i ragazzi della band. Mi sto cimentando con quel capolavoro di album”.