Paola Turci a Sanremo 2019 con “L’Ultimo Ostacolo”

Sanremo (Imperia) – Paola Turci sarà presente anche quest’anno al Festival di Sanremo con un nuovo inedito dal titolo “L’Ultimo Ostacolo”.

Grinta, talento, fascino e determinazione sono solo alcune delle caratteristiche che descrivono la cantante, che ritorna sul palco dell’Ariston per l’undicesima volta nella sua carriera dopo i successi nel 2017 con “Fatti bella per te”, brano Certificato Oro per le vendite e nel 1989 con la vittoria con “Bambini”.

Per la serata dei duetti, in programma per venerdì 8 febbraio, Paola Turci sarà accompagnata da Giuseppe Fiorello per una nuova versione del brano.

“L’Ultimo Ostacolo”, scritto dall’artista con Luca Chiaravalli, Stefano Marletta ed Edwyn Roberts, sarà inoltre pubblicato in versione vinile 45 giri in tiratura limitata, acquistabile in preordine su Amazon a partire dal 24 gennaio.

Paola Turci presenterà anche altri nuovi brani del suo nuovo album in due importanti live, che si terranno il 13 maggio a Milano al Teatro degli Arcimboldi e il 20 magio a Roma all’Auditorium Parco della Musica.