Parvovirosi canina, attivata la collaborazione tra Asl e veterinari

Genova – I diversi casi di parvovirosi canina hanno portato la Asl genovese a mobilitarsi e ad avviare una collaborazione con i veterinari.

Il direttore della Sanità Animale Roberto Parodi ha spiegato: “Pur non trattandosi di una malattia infettiva non soggetta a obbligo di notifica, si ritiene tuttavia utile, anche in considerazione dello stato di allarmismo che potrebbe interessare tutti i proprietari di cani, richiedere a ciascun veterinario libero professionista che eserciti la propria attività nel territorio di competenza della Asl3 di fornire ogni utile informazione circa i casi di parvovirosi canina che sono stati o che verranno accertati“.

Questo porterà Asl e veterinari a essere in contatto diretto per il benessere dei cani e per la serenità dei padroni, preoccupati per la salute dei loro amici a quattro zampe.

Asl 3 ha chieso alle cliniche di inviare ai propri uffici segnalazione del soggetto interessato con riferimento all’età, provenienza del cane e luogo di detenzione, copertura vaccinale nei confronti del virus, sintomatologia e referti di laboratorio che ne attestino la reale presenza.

L’indirizzo a cui inviare le segnalazioni del caso è:

Asl 3 – S.C. Sanità Animale, via San Giovanni Battista 48,

via mail sanita.animale@asl3.liguria.it ,

Pec a protocollo@pec.asl3.liguria.it.