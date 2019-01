Pornassio, esplode la cucina di una pizzeria: allontanate quattro famiglie

Pornassio (Imperia) – Paura ieri sera a Pornassio, in provincia di Imperia, per l’esplosione che ha interessato la cucina di una pizzeria.

Lo scoppio si è verificato all’interno del pub pizzeria Ai Forti ed ha reso l’edificio inagibile. Fortunatamente il locale era chiuso e questo ha evitato un bilancio ben più grave.

I danni provocati dall’esplosione hanno costretto quattro famiglie residenti nell’area immediatamente circostante ad allontanarsi per ragioni di sicurezza. Il gruppo ha potuto far rientro nelle proprie abitazioni nella tarda serata.

Ancora non è chiaro quale sia stata la causa dello scoppio: Vigili del Fuoco e Carabinieri hanno avviato le indagini del caso per fare chiarezza. Non si esclude che all’origine dell’esplosione ci sia una fuga di gas.