Sampierdarena – Autobus scivola sulla neve in via Fanti e finisce contro un muro

Genova – L’autobus che cerca di risalire via Fanti, a Sampierdarena, ma sbanda per la neve e slitta finendo contro un muro. Momenti di paura, questo pomeriggio, sulle alture di Sampierdarena dove un mezzo dell’AMT sarebbe scivolato sulla strada ghiacciata urtando un cancello.

Nell’impatto uno dei vetri della vettura è andato in frantumi e le persone a bordo si sono spaventate temendo che il mezzo finisse fuori strada.

L’autobus della linea 165 è rimasto bloccato a lungo dopo aver fatto scendere i passeggeri che hanno proseguito a piedi il percorso.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi ma alcune persone sono rimaste sotto choc per quanto avvenuto.

Sull’episodio si sono scatenate le polemiche sui sociale poichè il mezzo percorreva la strada in salita, in una zona collinare del quartiere di Sampierdarena pur non avendo montate le catene da neve.

La strada era completamente invasa dalla neve e altre auto erano rimaste bloccate ed avevano desistito dal proseguire.