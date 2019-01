Allerta neve terminata in Liguria – Scuole aperte, resta il pericolo ghiaccio e divampano le polemiche

Genova – E’ terminata alle 6 di questa mattina, su tutta la Liguria, l’allerta gialla per neve diramata dalla Protezione Civile. Le scuole sono regolarmente aperte nel capoluogo ligure e in gran parte della Liguria dopo il caos per la nevicata di ieri.

Resta il pericolo ghiaccio, specie sulle alture e nell’entroterra e l’invito è alla massima prudenza alla guida e a non percorrere strade ancora ingombre di neve che potrebbe essersi ghiacciata nella notte.

Passata l’emergenza restano però, pesanti, le polemiche dopo una giornata di caos nonostante l’arrivo della neve fosse stato abbondantemente previsto. Il Comune di Genova ha diramato una nota nella quale afferma che il 100% (ovvero tutte) le strade collinari sono state trattate con spargisale nel corso della giornata di ieri e che altrettanto è stato fatto sul resto della viabilità cittadina ma l’opinione di tanti genovesi si discosta e parecchio da questa affermazione.

Le segnalazioni e le foto pubblicate sui Social parlano di una città completamente impreparata e di strade ingombre di neve sino a tarda sera.

Decine i mezzi AMT bloccati dalla neve sulle strade cittadine dove di rado si sono visti mezzi spazzaneve e spargisale. Almeno secondo il “racconto” per immagini che è possibile trovare su gruppi Facebook come “sei di Genova se” o gruppi di quartiere.

Emittenti televisive hanno mostrato per tutto il pomeriggio situazioni al limite del paradossale e la protesta, specie dopo le dichiarazioni “minimizzanti” si fanno durissime.

In particolare è risultata evidente la differenza tra le passate nevicate e l’ultima. I genovesi sono passati dallo “stupore” per l’efficienza delle passate precipitazioni nevose, del 2017 e del 2018 e quella appena trascorsa e si domandano cosa sia successo.

