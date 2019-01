AMT assume autisti, ecco come partecipare alla selezione

Genova – AMT ricerca nuovi autisti di Bus con una selezione per inserire nuovi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

La Selezione ha la finalità di formare una graduatoria dalla quale AMT potrà attingere per eventuali assunzioni con contratto della durata di 36 mesi.

Per essere ammessi alla Selezione i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

essere in possesso di Patente di guida D e CQC passeggeri entrambe valide

essere nati dopo il 31 MAGGIO 1989 (categoria A) oppure

essere nati prima del 1° GIUGNO 1989 e, in questo caso, essere beneficiari di una delle seguenti tipologie di trattamento di DISOCCUPAZIONE (categoria B):

Mobilità

Naspi

Aspi

Mini Aspi

Dis-Coll

Indennità speciale di disoccupazione edile

La Selezione è rivolta indistintamente a uomini e donne (L.903/77 e L.125/91) e viene svolta secondo criteri di pari opportunità, nel rispetto di quanto indicato nel CCNL di categoria, garantendo nelle varie fasi il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.

Per partecipare alla selezione è necessario compilare ed inviare on-line il modulo raggiungibile da questo link, secondo la categoria di appartenenza entro le ore 12.00 del 15 Febbraio 2019.