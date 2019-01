Atm, tutte le linee sono tornate regolari

Genova – Dopo i disagi di ieri con la città paralizzata dalla nevicata, oggi il trasporto pubblico torna alla normalità complice anche il sole che da questa mattina è presente su Genova.

Compiono regolarmente il percorso tutte le linee Amt comprese le linee 97 e 272, che questa mattina si sono trovate impossibilitate ad arrivare al capolinea per il ghiaccio.

Le due linee, in servizio a Rivarolo e Voltri, hanno visto il loro percorso ridotto a causa del ghiaccio che, nelle zone più alte, si è formato, complice anche il forte vento.

Nello specifico, la linea 97 che copre da via Don Verità a via Fiorino, è stata per alcune ore costretta a fermarsi a Fabbriche.

La linea 272 che da piazza Pallavicini a Rivarolo arriva a via Cambiaso a Begato è stata limitata alla chiesa di San Giovanni Battista.