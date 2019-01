Centro Storico, rapina fast food in piazza Ferretto: arrestato

Genova – Un 31enne italiano è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Genova perché colpevole di rapina a mano armata compiuta in un fast food del centro storico.

Il malvivente si è presentato nel negozio con il cappuccio a coprirgli il capo e il bavero della giacca a nascondere il viso, ha poi estraetto una pistolaintimando al dipendente di consegnarli l’incasso. Una volta presi i soldi, è scappato.

La vittima lo ha seguito e si è accorto che, dopo aver confabulato con due uomini, si è infilato dentro ad un portone di via dei Giustiniani.

Gli operatori delle volanti, intervenuti immediatamente sul posto, sono entrati nello stabile e hanno intuito che il rapinatore potesse essere al secondo piano dello stabile dove era fermo l’ascensore.

Rimasti in ascolto hanno sentito che in un appartamento si era appena acceso un televisore così hanno provato a suonare e gli ha aperto proprio il rapinatore che, sorpreso dalla vista della Polizia, ha cercato di richiudere la porta senza riuscirci. Sul divano gli indumenti indossati durante la rapina e, in bella vista, la pistola giocattolo appena utilizza che era sprovvista di tappo rosso e molto verosimile.

Inoltre, appoggiate sul tavolo, alcune dosi di droga appena acquistate con i soldi della rapina.

L’uomo, che non ha precedenti penali ma problemi legati all’uso di stupefacenti, è stato condotto in carcere.