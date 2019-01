Emergenza neve a Genova, Tursi: “I mezzi pubblici hanno faticato”

Genova – Sta rientrando l’emergenza neve e i disagi che ancora questa mattina hanno ridotto il percorso di alcuni mezzi pubblici sono oramai superati.

Con il passare delle ore non accennano a diminuire le polemiche per la gestione dell’allerta e per le difficoltà che i mezzi pubblici hanno avuto nel percorrere le strade cittadine.

Quuesta mattina il consigliere comunale con delega alla protezione civile Sergio Gambino è tornato sull’accaduto e, come riporta il Secolo XIX, ha ammesso i disagi subiti dalla città.

Nonostante la salatura della viabilità collinare e cittadina, secondo le previsioni del piano, il consigliere ha concordato sulle difficoltà degli autobus a percorrere le linee cittadine notando come la viabilità collinare si sia bloccata quasi subito costringendo gli autisti a interrompere il percorso e a far scendere i passeggeri.

La gestione dell’allerta non è piaciuta ai cittadini che hanno espresso le loro rimostranze, così come ha fatto il Movimento 5Stelle ritenendo l’amministrazione comunale colpevole dei disagi occorsi ai cittadini.

Gambino ha ricordato, inoltre, che nella notte appena trascorsa è stato nuovamente cosparso il sale per la totalità della viabilità collinare e sui principali percorsi cittadini che portano a scuole, ospedali, uffici pubblici e zone di grande afflusso.