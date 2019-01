Genova Slam al Kowalski, torna la competizione di poesia nel centro cittadino

Genova – Prosegue il grande successo del Poetry Slam, la competizione poetica a giudizio popolare che sta animando da tempo i locali del centro di Genova. Stasera giovedì 24 gennaio alle ore 21.30 la gara farà tappa per la prima volta al Kowalski, locale in stile est-europeo di via Giustiniani.

La formula è quella ormai consolidata che rimanda al regolamento ufficiale LIPS – Lega Italiana Poetry Slam: i partecipanti avranno tre minuti al massimo per declamare testi inediti senza l’ausilio di musica o oggetti di scena.

Terminata l’esibizione, sarà la giuria composta da cinque elementi scelti casualmente tra il pubblico a decretare il vincitore che accederà alla fase successiva del campionato nazionale.

A partecipare alla serata nel ruolo di sfidanti saranno Chiara Araldi, Jaime De Castro, Fabrizio Fiore, Andrea Morbelli, Ugo Polli e Davide Scovazzo, mentre Marty Mollar e Andrea Fabiani condurranno la serata come maestri di cerimonia.