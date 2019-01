Loano, spaccia usando i contenitori degli ovetti a sorpresa: arrestato

Loano (Savona) – Prima mandava in avanscoperta la compagna o qualche amico, una volta accertata la non presenza delle forze dell’0rdine, nascondeva la droga nelle aiuole o nelle fioriere per facilitare lo spaccio in attesa dei clienti che incontrava in strada.

Questo lo stratagemma utilizzato per spacciare da un 39enne pregiudicato arrestato dagli agenti della Polizia Municipale a Loano lo scorso 19 gennaio.

Secondo quanto accertato dagli agenti in forze alla pattuglia di “Sicurezza Urbana”, l’uomo operava tra via Olivette, via Verdi, piazza Antonio da Noli, via Amalfi e via Venezia, una zona piena di incroci e sensi unici, perfetta in caso di fuga precipitosa.

Grazie agli appostamenti e ai controlli, effettuati anche in borghese nei mesi precedenti, gli agenti hanno potuto ricostruire la tecnica messa in atto dal pusher: l’uomo mandava avanti la compagna o qualche amico con il compito di accertarsi che l’area non fosse presidiata da uomini delle forze dell’ordine.

Dopo aver avuto il via libera, lo spacciatore raggiungeva la stessa zona e nascondeva i contenitori delle sorprese degli ovetti, con all’interno nascosta la droga, all’interno di aiuole o fioriere.

Ricevuta la telefonata dell’acquirente, spacciatore e cliente si incontravano dove erano state occultate le dosi.

Molto spesso i clienti erano a bordo delle proprie auto e lo scambio avveniva in macchina.

Dopo mesi di indagini, sabato scorso è scattato il blitz. Intorno alle 17.00 e dopo un’ora di appostamento, gli agenti sono entrati in azione, proprio durante l’ennesimo scambio a bordo di un’auto.

Gli operatori hanno accerchiato il veicolo, nonostante ciò il conducente ha comunque tentato di allontanardsi. I due agenti hanno aperto con forza le portiere e hanno bloccato pusher e cliente. Lo spacciatore ha tentato un’ultima disperata fuga a piedi ma è stato fermato da uno degli operatori.

Tra i due è nata una piccola collutazione, sedata dall’intervento del secondo agente.

Perquisito, il pusher è stato trovato in possesso di due contenitori di plastica con 10 dosi di cocaina pronte per essere vendute. Stando a quando accertato, lo spacciatore e il cliente avrebbero tentato di darsi alla fuga dopo aver notato la presenza degli agenti in zona.

In attesa dell’interrogatorio di convalida del fermo presso il tribunale di Savona, il magistrato di turno, Ubaldo Pelosi, ha disposto il trasferimento del pusher in carcere. Ciò alla luce della reiterazione dell’attività di spaccio, reato per il quale l’uomo era già stato più volte arrestato, e delle aggravanti ipotizzate dalla polizia giudiziaria.