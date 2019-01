Meteo Liguria – In arrivo vento forte ma torna il sole, almeno sino a domenica

Genova – La massa d’aria fredda proveniente dal nord Europa sta lentamente lasciando la Liguria e il nord Italia con un netto miglioramento delle condizioni meteo.

Si tratta però di una breve pausa anticiclonica in attesa di un nuovo impulso artico a partire da domenica.

Queste le previsioni Meteo di Limet Liguria per oggi e per i prossimi giorni:

Giovedì 24 gennaio 2019

Cielo coperto al mattino nelle aree interne con residue deboli nevicate, in esaurimento prima dell’alba, su val Bormida, Trebbia ,Aveto, Vara e Alpi liguri, altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio tendenza a schiarite su tutto il territorio

Venti: Burrasca da nord con raffiche superiori agli 80km/h in mare aperto sui crinali esposti e allo sbocco delle vallate. Forti sempre a nord dal tardo pomeriggio.

Mari: agitato il basso ligure, molto mosso con onda da nord a ponente, stirato sotto costa sul centro levante

Temperature: minime in calo, massime in deciso aumento , specie sulle riviere

Costa min: -2/+6°C, max: +6/+11°C

Interno min: -5°/-1°C, max: 2/+6°C

Venerdì 25 gennaio 2019

Soleggiato ma ventoso su tutta la regione. Venti: Forti a tratti di burrasca da nord.

Mari: Molto mosso il basso ligure; mosso a ponente, stirato sul centro Levante sotto costa

Temperature: Stazionarie.

Tendenza per sabato 26 gennaio 2019

Stabile e soleggiato.