Musica – Ligabue, annunciate le date dello “Start tour 2019”

Genova – Dopo aver fatto ascoltare “Luci d’America“, il primo singolo estratto dall’album Start, in uscita il prossimo 8 marzo, sono state annunciate le date del tour che vedrà Luciano Ligabue protagonista dell’estate.

Il primo appuntamento previsto per cantare e ballare sul mondo con Ligabue è fissato per il 14 giugno 2019 allo Stadio San Nicola di Bari, per poi proseguire con le date qui riportate:

17 GIUGNO – STADIO SAN FILIPPO – MESSINA

21 GIUGNO – STADIO ADRIATICO – PESCARA

25 GIUGNO – STADIO ARTEMIO FRANCHI – FIRENZE

28 GIUGNO – STADIO SAN SIRO – MILANO

2 LUGLIO – STADIO OLIMPICO – TORINO

6 LUGLIO – STADIO DALL’ARA – BOLOGNA

9 LUGLIO – STADIO EUGANEO – PADOVA

12 LUGLIO – STADIO OLIMPICO – ROMA

I biglietti saranno disponibili, in prevendita, a partire dalle ore 11 di sabato 26 gennaio e per tutta la giornata di domenica 27, in prelazioni per i soli iscriti al Bar Mario, fanclub del rocker di Correggio. A partire dalle 11 del 28 gennaio i biglietti saranno acquistabili liberamente su Ticketone, e dal 4 febbraio anche fisicamente nei punti vendita abituali (info su www.fepgroup.it).

Per Ligabue si tratta del dodicesimo album di inediti: Start sarà disponibile in pre-order fisico e digitale e in streaming pre-save a partire da venerdì 25 gennaio. La tracklist è già stata resa nota: 10 brani in tutto, che stanno facendo morire di curiosità i fan del cantante. I titoli dei brani sono:

Polvere di stelle

Ancora noi

Luci d’America

Quello che mi fa la guerra

Mai dire mai

Certe donne brillano

Vita morte e miracoli

La cattiva compagnia

Io in questo mondo

Il tempo davanti