“Segrete Tracce di Memoria”, la mostra dedicata alla memoria della Shoah

Genova – Sarà inaugurata questa sera, giovedì 24 gennaio, l’undicesima edizione della rassegna “Segrete – Tracce di Memoria. Alleanza di Artisti in Memoria della Shoah“, nei locali delle antiche prigioni della Torre Grimaldina di Palazzo Ducale a Genova.

La manifestazione, curata da Virginia Monteverde, propone una serie di incontri collaterali oltre all’evento principe, ovvero l’esposizione delle opere degli artisti selezionati per riflettere su quanto accaduto, e per aiutare a non perderne il ricordo. Saranno Davide Coltro, Carla Iacono, Fukushi Ito, Ilaria Margutti, Fried Rosenstock e Joseph Sassoon Semah a esporre le loro opere, utilizzando diversi linguaggi. Le antiche celle del carcere ospiteranno le installazioni site-specific degli artisti, dando vita a una mostra di forte impatto emozionale.

Fino al prossimo 7 febbraio si svolgeranno incontri, proiezioni di filmati, reading di poesia e spettacoli teatrali, con l’obiettivo di “partire dal passato per riflettere sul presente“, come dichiarato dalla curatrice. Una speciale sezione sarà dedicata agli studenti, un vero e proprio “Progetto Giovani“con eventi esclusivamente dedicati alle scuole.

Gli orari per assistere alla mostra alla Torre Grimaldina:



da martedì a domenica dalle 15.00 alle 19 biglietto ingresso 5 euro

domenica 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria , l’ingresso sarà gratuito.

link. L’elenco completo degli eventi collaterali, a ingresso gratuito, è consultabile a questo