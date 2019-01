Vento forte, insegna pericolante al casello di Pegli: intervento dei Vigili del Fuoco

Genova – Il forte vento che in queste ore sta spazzando la città ha causato diversi danni ad alberi e oggetti richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Tra le decine di soccorsi, prevalemtente di natura tecnica con il taglio degli alberi e la messa in sicurezza di oggetti pericolanti come persiane, tegole e cartelli, il più importante ha riguardato una insegna a Pegli.

Il cartello minacciava di cadere sul tratto di strada che conduce al casello autostradale. Per intervenire, il transito è stato momentanemanete chiuso per consentire i pompieri di intervenire per la messa a in sicurezza.

Alle 11.00 è stato riaperto.