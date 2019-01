Incendio nei boschi di Borgomaro, intervento del canadair

Borgomaro (Imperia) – Continua a bruciare il bosco di Borgomaro, in provincia di Imperia.

L’incendio è divampato ieri sera intorno alle 21.30 e sta continuando a tenere impegnati i Vigili del Fuoco che hanno lavorato tutta la notte nel tentativo di arginare prima, e spegnere poi, il rogo.

Le fiamme stanno minacciando la zona tra Conio e Colle d’Oggia. Vista la criticità, sul posto stanno intervenendo anche i mezzi aerei.

Un elicottero e un canadair affiancheranno gli uomini a terra nel tentativo di spegnere le fiamme il prima possibile.

Per il momento sono circa 20 gli ettari andati in fiamme. Non si conosce la causa del rogo ma la pista più battuta è quella dell’incendio doloso.