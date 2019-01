Incidente sull’Autostrada A12 tra Rapallo e Chiavari, feriti tre giovani

Chiavari – Grave incidente, nella notte, sull’autostrada A12 Genova-Livorno. Intorno alle 4,30 della scorsa notte un’auto che procedeva in direzione della Toscana si è ribaltata per cause ancora da accertare nel tratto tra Rapallo e Chiavari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 e i pompieri hanno estratto dalle lamiere contorte i tre occupanti del veicolo, tre giovani di circa vent’anni.

Una volta estratti li hanno consegnati alle cure del personale del 118 che ha stabilizzato i feriti e li ha trasferiti con la massima urgenza all’ospedale San Martino d Genova in codice rosso, il più grave.

I pompieri hanno poi liberato la carreggiata dal veicolo incidentato consentendo la libera circolazione delle auto.

Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Da una prima ricostruzione sembra che non siano stati coinvolti altri veicoli.

Forse un malore o la velocità eccessiva all’origine dell’incidente.