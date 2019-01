Lancio dello Stoccafisso, la gara torna domenica 27 gennaio a Cantalupo

Cantalupo (Savona) – Torna la tradizionale gara del lancio dello stoccafisso in occasione della XXXIV edizione della Sagra dello Stoccafisso. I partecipanti, rigorosamente suddivisi a coppie, dovranno lanciare un esemplare di stoccafisso essiccato nel tentativo di raggiungere la distanza più alta dal punto di partenza.

La curiosa prova di abilità ha origini piemontesi ma è diffusa anche in diverse località della Liguria. Non si tratta solo di un gioco di “forza” ma anche di abilità poichè il lancio dello stoccafisso si fa lungo un percorso e con diverse tappe che mettono a dura prova anche la mira e la resisenza dei giocatori.

Sabato 26 e domenica 27 gennaio 2019, nella caratteristica e panoramica frazione di Cantalupo, sulle alture di Varazze si ripete il consueto appuntamento con la sagra dello stoccafisso e con i giochi del “lancio dello stoccafisso”.

Evento da sempre molto atteso dai varazzini e dai tanti turisti che accorrono per gustare ottimi piatti a base di pesce essiccato e per assistere ai giochi di abilità.

Presso i locali della Società sarà possibile gustare lo stoccafisso condito con olio della Riviera ligure e altre specialità.

Programma:

– Sabato 26 gennaio cena: alle ore 19 (1° turno) e alle ore 20.30 (2° turno);

– Domenica 27 gennaio alle ore 12 (1° turno) – alle ore 13.30 (2° turno) – cena alle ore 19,00.

Gli organizzatori e responsabili della Società Operaia Cattolica S. Giovanni Battista e Circolo ACLI, consigliano di prenotare presso il bar, per evitare lunghe attese, o peggio, rischiare di non trovare posto, perdendo così l’occasione di partecipare alla famosa degustazione di stoccafisso in umido con patate, oppure: burrida e polenta e bollito con patate; il tutto condito con olio della riviera ligure e servito insieme al genuino vino della locale cantina sociale. Come da consuetudine, gli esperti chef hanno previsto altre specialità in alternativa a quelle tradizionalmente inserite nel menu della sagra.

34a gara del lancio dello stoccafisso. Domenica 27 gennaio: Gara del lancio dello stoccafisso a coppie, con ricchi premi. Ritrovo e iscrizioni presso la sede della Società, dalle ore 10.30 alle 12 e dalle 14 alle 16.30. In caso di pioggia la gara sarà rinviata alla domenica successiva. E’ gradita la prenotazione presso la Società organizzatrice.

Premi: alla coppia 1° classificata verrà assegnato il Trofeo offerto da S. Giovanni Battista – Cantalupo 1907.

Per raggiungere la frazione è stato istituito un servizio di pulmino navetta con frequenza 20 minuti circa: Sabato dalle 18.30 alle 22.00; Domenica dalle 11.30 alle 14,30. Fermate: davanti al Comune e alla Farmacia di San Nazario, piazza XXIV Maggio.