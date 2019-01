Meteo Liguria, ancora sole e freddo ma peggiora nel week end

Genova – Torna il sole sulla Liguria anche se le temperature restano decisamente invernali per effetto delle correnti fredde artiche che ancora interessano il nord Italia. Per i prossimi giorni è previsto un graduale peggioramento che culminerà domenica con possibili piogge.

Queste le previsioni del centro meteo di Limet Liguria:

Oggi, venerdì 25 gennaio 2019

Bel tempo su tutta la regione. Probabili nubi basse al mattino su crinali e versanti padani, in attenuazione con il passare delle ore.

Venti: Forti settentrionali al mattino sul settore centro-occidentale della costa, come da avviso; ventilazione moderata da nord-est altrove. Generale attenuazione del vento su tutta la regione tra pomeriggio e sera.

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: Minime in lieve calo, massime stazionarie.

Costa min: 2/+6°C, max: +5/+12°C

Interno min: -6°/-1°C, max: 2/+6°C.

Sabato 26 gennaio 2019

Nubi medio-alte al mattino su tutta la regione con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. Tra pomeriggio e sera comparsa di nubi basse sul settore centro-orientale della costa (Maccaja), per il resto situazione invariata.

Venti: Deboli in genere dai quadranti meridionali.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: In ulteriore lieve calo le minime nelle zone interne con gelate diffuse nella notte e al primo mattino, massime in generale aumento.

Tendenza per domenica 27 gennaio 2019

Nubi irregolari sul settore centro-orientale con qualche piovasco o nevicata sopra i 1300 metri. Maggiori schiarite a ponente. Vento e mare in aumento da sud-ovest nel corso della giornata, temperature in aumento nei valori minimi, stazionarie le massime. Previsioni da verificare nelle prossime ore.