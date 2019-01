Sanremo 2019, svelati altri duetti per la serata di venerdì 8 febbraio

Sanremo (Imperia) – Come da tradizione, la quarta serata della 69° edizione del Festival di Sanremo prevede l’esibizione degli artisti in gara in compagnia di un ospite. I primi nomi erano stati annunciati da Claudio Baglioni, direttore artistico per la seconda edizione consecutiva della kermesse musicale; altri sono stati resi noti solo nelle ultime ore, e qualcuno deve ancora essere svelato. Al momento i duetti noti sono:

Motta con Nada (foto in apertura) – Dov’è l’Italia

Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci –I ragazzi stanno bene

Arisa con Tony Hadley – Mi sento bene

Patty Pravo e Briga con Giovanni Caccamo –Un po’ come la vita

Irama con Noemi e Caterina Guzzanti – La ragazza con il cuore di latta

Ex Otago con Jack Savoretti – Solo una canzone

Ultimo con Fabrizio Moro – I tuoi particolari

Francesco Renga con Bungaro ed Eleonora Abbagnato – Aspetto che torni

Simone Cristicchi con Ermal Meta – Abbi cura di me

The Zen Circus con Brunori Sas – L’amore è una dittatura

Loredana Bertè con Irene Grandi – Cosa ti aspetti da me

Mahmood con Guè Pequeno – Soldi

Daniele Silvestri con Manuel Agnelli – Argento vivo

Anna Tatangelo con Syria – Le nostre anime di notte

Paola Turci con Beppe Fiorello – L’ultimo ostacolo

Nek con Neri Marcoré – Mi farò trovare pronto

Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci – Nonno Hollywood

BoomDaBash con Rocco Hunt – Per un milione