Sturla, lavori sulla rete idrica: niente acqua martedì 29

Genova – Niente acqua a Sturla martedì 29 gennaio.

A causa di lavori urgenti sulla rete idrica di via Bartolomeo Chighizola, sarà sospesa l’erogazione idrica.

I lavori, come comunica Iren Acqua, saranno realizzati tra le 8.00 e le 12.00 e interesseranno le seguenti vie:

Via Pelio,

Via Giasone,

Via Argonauti,

Piazza Vernazzola,

Vico Chiuso Vernazzola,

Via Flavia,

Via Urania,

Via Icaro,

Discesa Chighizola,

Via Bartolomeo Chighizola.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno seguente con le analoghe modalità.