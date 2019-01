Cancro, le Arance della Salute di AIRC tornano nelle piazze della Liguria

Genova – AIRC apre oggi sabato 26 gennaio il nuovo anno di raccolta fondi insieme ai suoi 20 mila volontari, che saranno impegnati in oltre 3.000 piazze in tutta Italia nella distribuzione delle Arance della Salute, simbolo dell’alimentazione sana e protettiva. Le arance rosse Italiane, infatti, contengono gli antociani, pigmenti naturali con grandi poteri antiossidanti.

I volontari dell’AIRC saranno presenti anche in numerose piazze di tutta la Liguria dove sarà possibile, a fronte di una donazione di 9 euro, ricevere una rete da 2,5 kg di arance. Per chi volesse fare scorta di vitamine e sostenere ulteriormente l’operato dell’Associazione, sarà possibile ricevere anche un vasetto di marmellata d’arancia e di mieli di fiori d’arancio, con donazione minima rispettivamente di 6 e 7 euro.

Questa la lista delle piazze dove saranno distribuite le Arance della Salute in Liguria:

Genova : Via Roma – di fronte Prefettura Via San Lorenzo – Basilica P.za Martinez-giardini C.so De Stefanis, Villa Piantelli Via Lagustena ( S.Martino d’Albaro) Molassana (capolinea autobus) Prato (P.za Suppini) Sampierdarena (Piazza Montano) Bolzaneto (P.za Rissotto) Sestri P. (atrio del Comune) Pegli – Via Pallavicino, 5 – sotto i portici Campomorone (Piazza Marconi) Pontedecimo (P.zza Pontedecimo) Piazza H. Dunant piscine Albaro

Provincia di Genova : Arenzano: lungomare- (piazza XXIV Aprile) Bogliasco: Piazza XXVI Aprile Busalla: Portici di Via Veneto Casella: Piazza XXV Aprile Chiavari: Piazza Matteotti Fontanigorda : Coop La Torrigliese Mignanego: Località Vetrerie Ottone (PC): Piazza della Vittoria Propata: Macelleria Muzio Rapallo: Piazza Cavour Ronco Scrivia: Corso Italia Rovegno: Piazza del Comune Sarissola: Piazza Pinan Sestri Levante: Corso Colombo Bar Colombo Sori: Portici di Via Stagno Torriglia: Coop La Torrigliese

: Imperia e provincia : Arma di Taggia – Piazza della stazione Diano Marina – Piazza del Comune Imperia Oneglia – Piazza Dante (Caffè Piccardo) Imperia– Via XX Settembre Porto Maurizio– Via Cascione Sanremo – Via Cascione

: La Spezia e provincia : Castelnuovo Magra – Centro Commerciale Le Miniere La SPezia – P.zza Europa, P.zza Beverino Levanto – P.zza Cavour Sarzana- Piazza Luni, Portici del Comune

: Savona e provincia : Alassio – Piazza S. Ambrogio, Piazza Matteotti Albenga- Piazza Petrarca (Croce Bianca), Largo Doria, Viale Martiri Andora – Piazza S. Maria, Supermercato Conad, Via Cavour Carcare – Galleria Commerciale Cairo Montenotte – Piazza Stallani Laigueglia – Piazza Preve Millesimo – Piazza del Mercato Savona – Via Paleocapa Vado Ligure – Piazza Cavour

La battaglia contro il cancro acquisisce ogni giorno nuovi strumenti grazie ai progressi della ricerca, ma è sempre più importante anche prestare attenzione alle abitudini individuali: il fumo è il fattore che incide più sulla salute, con una persona su quattro in Italia che fuma e l’85% dei tumori polmonari causati dalle sigarette. Anche il cibo che consumiamo può e deve diventare un alleato per la prevenzione. Alcuni tipi di tumore infatti, come quelli dell’esofago, stomaco ed intestino, sono più sensibili agli effetti dell’alimentazione, che però da sola non basta: va infatti associata da un’attività fisica regolare.