Foresta della Deiva, oggi Ciaspolata per tutta la famiglia

Sassello (Savona) – Arriva a sorpresa, dopo la neve caduta nei giorni scorsi che ha reso il paesaggio davvero suggestivo, la Ciaspolata nella Foresta della Deiva accompagnati dalle guide del Parco.

L’appuntamento è fissato per oggi sabato 26 gennaio alle ore 14 presso il Centro Visite del Parco del Beigua a Palazzo Gervino, a Sassello. Terminata la camminata, è in programma una visita al Beigua Docks per scoprire tutti i prodotti della famiglia Gustosi per Natura del Parco del Beigua.

L’escursione è dedicata a tutta la famiglia e avrà il costo di 6 euro a persona.