Fosdinovo, arriva la mostra con le opere delle detenute dell’Istituto Penale per Minorenni di Pontremoli

Fosdinovo (Massa-Carrara) – Sarà inaugurata oggi sabato 26 gennaio alle ore 18.30, per celebrare la Giornata della Memoria, la nuova mostra artistica “Officine in arte per la memoria”, composta da opere delle detenute dell’Istituto Penale per Minorenni di Pontremoli.

Tutte le opere pittoriche sono ispirate a tematiche molto attuali come razzismo, violenza di genere, diritti e libertà.

Durante tutto il percorso di realizzazione dei dipinti sono state organizzate presso l’Istituto proiezioni di testimonianze e numerose attività di gruppo sui temi legati alla Resistenza, la liberazione dal Nazifascismo, la lotta delle donne partigiane della Lunigiana e la deportazione nei campi di concentramento.