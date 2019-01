Meteo Liguria – Tempo instabile con possibili passaggi nuvolosi

Correnti meridionali più miti anticiperanno il transito di una perturbazione che sulla Liguria risulterà poco attiva tra domenica e lunedi; qualche fenomeno a levante sarà comunque possibile.

Queste le previsioni per oggi e per i prossimi giorni del centro Meteo Limet Liguria:

Sabato 26 gennaio 2019

Attenzione alle basse temperature che, nell’entroterra possono favorire la formazione di ghiaccio di notte e al primo mattino. Prudenza sulle strade.

Al mattino generali condizioni di bel tempo a parte velature in transito senza conseguenze. Nel pomeriggio si potrebbero infittire le velature con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. A seguire, aumento della nuvolosità bassa lungo le coste, specie del settore centro-orientale, senza fenomeni, invariato altrove. Venti deboli meridionali, in rinforzo tra il pomeriggio e la serata fino a moderati sul settore centrale. Mare da poco mosso a mosso.

Temperature: Minime in ulteriore lieve calo con gelate anche consistenti nelle aree interne, come da avviso. Massime in generale aumento.

Costa min: 1/+5°C, max: +10/+13°C

Interno min: -10°/-5°C, max: 4/+7°C.

Domenica 27 gennaio 2019

Sul settore centro-orientale molta nuvolosità con rischio di piovaschi specie tra il pomeriggio e la serata, più persistenti tra Tigullio orientale e Spezzino. Spruzzate di neve sopra i 1200-1400 metri. Tempo asciutto e in parte soleggiato sul resto della regione con nubi più compatte sui rilievi di spartiacque, senza fenomeni.

Venti forti da sud-ovest al largo e sull’estremo levante (Libeccio sbilenco), deboli altrove. In serata rotazione e rinforzo da nord sul settore centro-occidentale della costa. Mare molto mosso, localmente agitato in serata al largo e sull’estremo levante.

Temperature in aumento anche sensibile nei valori minimi, massime stazionarie, in successivo calo sul settore centro-occidentale dalla sera.

Tendenza per lunedì 28 gennaio 2019

Ultimi piovaschi al mattino sullo Spezzino e brevi nevicate sopra i 1000 metri in Appennino, in via di attenuazione, per il resto tempo buono. In giornata generalmente soleggiato ovunque. Ventilazione forte da nord e temperature in calo.