Museo dei Cappuccini, visita guidata alla mostra “Presepi di Liguria”

Genova – Sta per giungere al termine la mostra “Presepi di Liguria” del Museo dei Cappuccini, per la quale sarà in programma oggi sabato 26 gennaio alle ore 15.30 la penultima visita guidata.

La mostra, inaugurata lo scorso 24 novembre, ha come punta di diamante il prezioso corteo dei Re Magi attribuito al grande Anton Maria Maragliano.

Ad incorniciare l’esposizione delle statuine da presepio sarà una sezione di arte che rappresenta, attraverso quadri e sculture, un momento di riflessione sul significato del Natale. Tra le opere presenti vanno ricordate “L’adorazione dei pastori” di Casoni, “L’annunciazione” di Paggi e la “Sacra Famiglia” di Piola.

Inoltre, in Cappella Superiore della Chiesa di S. Caterina sarà possibile visitare il presepe meccanico realizzato dall’artigiano di Carmagnola Franco Curti a partire dagli anni ’30, che grazie agli oltre 150 personaggi in movimento affascina dagli anni ’40 sia grandi che piccini.

L’ingresso per visitare la mostra sarà di 3 euro a persona.