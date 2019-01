Osservatorio Astronomico del Righi, iniziative ed osservazione delle stelle d’inverno

Genova – Ritornano gli appuntamenti con l’astronomia all’Osservatorio del Righi. Stasera sabato 26 gennaio sono in programma diversi appuntamenti per gli appassionati delle stelle e dell’osservazione dei cieli.

A partire dalle ore 21, presso l’Aula Didattica del Planetario, si terrà la proiezione “Stelle e costellazioni d’inverno”, guida per riconoscere le stelle nel cielo di questa stagione. Nel nuovo Planetario delle Mura, invece, speciale proiezione full-dome con “I mostri del cielo”, animazione durante la quale si potranno incontrare la stella vampiro, il buco nero al centro della Via Lattea e la stella del demonio.

In Osservatorio, invece, sempre alle ore 21 il pubblico è atteso per l’osservazione al telescopio degli astri dell’inverno.

Sarà possibile prendere parte ad una attività soltanto o ad una combinazione fra esse. L’osservazione avrà il costo di 3 euro per gli adulti e di 2 euro per i bambini, mentre per le proiezioni il contributo richiesto sarà di 5 euro per adulti e 4 euro per i più piccoli. Partecipando a più attività sarà possibile usufruire di uno sconto speciale.

Per tutte le attività non sarà prevista prenotazione, pertanto sarà necessario presentarsi all’Osservatorio in anticipo rispetto all’attività scelta.