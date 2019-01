Teatro Sociale di Camogli, “Su e giù…per le scale” in scena stasera

Camogli (Genova) – Arriva puntuale come ogni anno l’appuntamento con la Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi al Teatro Sociale di Camogli, dove sarà presentato in anteprima stasera sabato 26 gennaio alle ore 21 il nuovo spettacolo “Su e giù…per le scale”, con replica domani domenica 27 alle ore 17.

Scritto e diretto da Edoardo Quistelli, lo spettacolo vedrà la partecipazione sul palcoscenico di famosi artisti ed ospiti. All’interno della suggestiva scenografia composta da scale si alterneranno numerosi siparietti comici che andranno a colpire con ironia pungente i personaggi della politica Genovese ed Italiana. Non mancheranno inoltre le passerelle, simbolo di un teatro ormai perduto e i balletti, tra cui l’immancabile can-can di fine spettacolo.

Tra gli ospiti d’eccezione figurano due star internazionali come Tina Turner e Donatella Rettore.

“Vi posso dire che vedrete in scena una rivisitazione dei Promessi Sposi del Manzoni – afferma il regista – qui alla Bai saranno ‘I Promessi Spesi’ con i famosi personaggi dell’opera manzoniana riportati alla vita ed alle abitudini del terzo millennio. Tornerà sul palco il povero Bacci abbandonato dalla sua Gemma ed alla ricerca di una nuova fidanzata. Da non perdere, come sempre, i nostri balletti con una danza classica che vi farà sbellicare dalle risate”.

Il costo del biglietto sarà di 22 euro per l’intero, 15 euro per gli under 26 e 12 euro per gli under 12.