“Ugo Conti e la sua Band” stasera al Teatro Rina e Gilberto Govi

Genova – Si terrà stasera sabato 26 gennaio alle ore 21 lo spettacolo “Ugo Conti e la sua Band”, in scena al Teatro Govi di Genova Bolzaneto.

Uno spettacolo comico che farà ridere, cantare e ballare tutto il pubblico sulle note delle più belle canzoni degli anni ’60, ’70 e ’80. Tra un pezzo e l’altro Ugo Conti, celebre volto del mondo dello spettacolo Italiano, non perderà occasione per interagire con gli ospiti in sala, coinvolgendoli in esilaranti intermezzi.

I biglietti avranno il costo di 15 euro a persona e saranno disponibili su HappyTicket.it o presso la biglietteria del Teatro.