Yacht contro una boa a Punta Vagno, eliche bloccate da una fune – VIDEO

Genova – Si sono forse avvicinati troppo ad una grossa boa di segnalazione e le eliche del loro yacht sono rimaste intrappolate dalla fune di ancoraggio. Curioso salvataggio, ieri sera, poco al largo del depuratore di Punta Vagno, alla Foce.

Alcune persone a bordo di un grosso motoscafo hanno chiamato i soccorsi sostenendo di non riuscire più a muoversi con la propria imbarcazione e di essere in difficoltà per il mare in aumento.

Subito sul posto è intervenuto il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco che ha fatto scendere in acqua un sub che ha disincagliato le eliche liberando il motoscafo.

Un intervento comprensibilmente rischioso visto che l’imbarcazione era impigliata e le robuste funi erano arrotolate attorno al mezzo con il pericolo di restare intrappolati.

Dopo essere stato liberato, il motoscafo è stato accompagnato in Porto per le verifiche del caso.

Fortunatamente non si registrano feriti e i danni sono contenuti.

Ora verrà accertato se l’imbarcazione navigasse troppo vicina alla costa.