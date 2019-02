Vialli e Mancini di nuovo insieme in Nazionale? L’entusiasmo dei tifosi

Genova – L’ex attaccante della Sampdoria Gianluca Vialli ha ricevuto dal presidente della Figc Gabriele Gravina la proposta di diventare capo delegazione della Nazionale, tornando così a fare coppia con Roberto Mancini. Se Vialli accettasse, sarebbe anche ambasciatore dei volontari di Euro 2020. Insieme a Mancini, Luca ha reso indimenticabili gli anni nella squadra genovese, vincendo lo scudetto nel 1991 e arrivando in finale di Champions League.

Per il momento non sono state prese decisioni ufficiali, e Vialli ha commentato di “sentirsi onorato” della proposta. L’entusiasmo dei tifosi non lascia dubbi: tanti i commenti ricevuti sotto lo scatto che ritrare i gemelli del gol pubblicato nella giornata di ieri su Instagram da Mancini, con dichiarazioni di affetto e di stima. “La coppia più bella del mondo!”, “Vialli e Mancini si dovrebbe scrivere tutto attaccato”, “Siete la storia della Samp” sono solo alcuni dei commenti lasciati dai follower del CT della Nazionale.

Dopo aver reso pubblica la sua malattia, che ormai sembrerebbe un capitolo archiviato, Vialli potrebbe ripartire da questa esperienza per rimettersi in gioco.