Arrestato il rapper 21 Savage: è negli USA senza visto

Atlanta – Guai per il rapper 21 Savage: l’artista è stato arrestato in Georgia con l’accusa di non avere il permesso di soggiorno regolare. La polizia incaricata di occuparsi dei casi di immigrazione ha indagato sulla regolarità dei documenti del cantante, il cui vero nome è Sha Yaa Bin Abraham-Joseph, e risulterebbe essere arrivato negli Stati Uniti nel 2005 dal Regno Unito con regolari documenti, ma di essersi poi trattenuto senza i rinnovi del caso.

Al momento il rapper si trova in carcere ad Atlanta, in attesa di una decisione da parte della corte federale. Gli avvocati parlano di fraintendimento, ma al momento non risulterebbe ancora chiaro il vero paese di origine di 21 Savage: alcuni documenti parlerebbero di Repubblica Dominicana, mentre altri riporterebbero Atlanta come sua città natale. Il rapper era stato coinvolto in un caso di droga in passato, ma in tali circostanze non era emerso nessun dettaglio sulla sua presenza irregolare negli USA.