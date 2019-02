Auto in fiamme al casello di Genova Ovest, traffico in tilt

Genova – Mattinata difficile per il traffico cittadino quella odierna.

Dopo l’incidente in lungomare Canepa che ha visto il ferimento di una persona e lunghe code, problemi si sono registrati anche al casello di Genova Ovest.

Poco dopo le 8.30 un’auto che aveva appena lasciato l’autostrada e stava procedendo verso via Cantore, forse per un guasto meccanico, ha preso fuoco. Il conducente del veicolo, notando il fumo provenire dall’auto, è riuscito ad accostare e a dare l’allarme in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della centrale. Con loro anche gli agenti della Polizia Locale che hanno regolato il traffico.

In pochi minuti l’incendio è stato spento e l’auto è stata portata via da un carroattrezzi.