Furgone finisce in mare a calata Gadda. Nessun ferito – FOTO

Genova – Tanta paura ma nessun ferito per quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a calata Gadda, a Genova.

Qui, per cause ancora da verificare, un furgone senza nessuno all’interno è finito in mare.

Per recuperare il mezzo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Genova. Subito i sommozzatori si sono buttati in mare per verificare la presenza di persone all’interno dell’abitacolo.

Il mezzo, fortunatamente, risultava libero. Sono quindi iniziate le operazioni di recupero vere e proprie con l’intervento dell’autogru proveniente dalla centrale.

I sommozzatori hanno imbragato il mezzo prima di dare il via libera al sollevamento.