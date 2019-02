Chievo – Genoa 0-0: pareggio a reti inviolate a Verona

Verona – Il Genoa non va oltre lo 0-0 in trasferta nel match contro il Chievo.

Primo tempo non brillantissimo da parte dei rossoblu, che faticano a costruire e a rendersi pericolosi. Il Chievo ci prova in apertura al 12′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Meggiorini la colpisce di tacco e la mette in mezzo e Radu è costretto ad uscire in tuffo per respingere la palla. Al 32′ sono ancora i gialloblu a rendersi pericolosi con un tiro potente dalla trequarti di Jaroszynski parato però dal portiere del Genoa in due tempi.

Ad inizio secondo tempo ancora il Chievo protagonista in zona d’attacco con una punizione dal limite dall’area rossoblu battuta da Kiyine: il pallone viene calciato a giro dal Marocchino verso il secondo palo ed esce fuori di poco.

La prima vera occasione del Genoa arriva al 69′: corner per gli ospiti, Kouamé stacca di testa con ottima scelta di tempo ma non riesce a trovare la via del goal.

Il Chievo ci crede e ci prova fino all’ultimo con una pericolosa punizione calciata dall’appena entrato Piazon: il tiro è forte ma Radu è attento e respinge il pallone.

Partita sottotono dei ragazzi di Mister Prandelli rispetto alle precedenti apparizioni, che comunque con il punto di oggi allungano a cinque partite la striscia di risultati utili consecutivi. I rossoblu nella prossima giornata ospiteranno il Frosinone tra le mura amiche dello Stadio Luigi Ferraris.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Schelotto, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris (93′ Piazon), Rigoni (74′ Djordjevic), Hetemaj; Kiyine (58′ Dioussé); Stepinski, Meggiorini

Genoa (4-3-1-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Rolòn (64′ Veloso), Radovanovic, Lerager (56′ Lazovic); Bessa; Sanabria (74′ Pandev), Kouamé